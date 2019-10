Il seggio elettorale a Olbia.

Romania al voto nel mese di novembre per eleggere il proprio presidente. Una votazione che vedrà protagonista anche Olbia, dove si trova un’importante comunità romena. Secondo la legislazione romena, il presidente si elegge attraverso il voto universale. I cittadini romeni, che non hanno optato per il voto, attraverso corrispondenza possono votare in qualsiasi seggio elettorale organizzato al di fuori del Paese, sulla base di un documento di identità romeno valido il giorno della votazione.



L’esercizio del diritto di voto in un seggio elettorale all’estero non è condizionato dall’iscrizione nel Registro elettorale. Nella regione Sardegna gli elettori romeni potranno votare nei seguenti 2 seggi elettorali istituiti a Olbia – Via Macerata, 9

o Cagliari – Palazzo Civico, Via Roma, 145. Ogni elettore ha diritto ad un solo voto. Il voto è universale, segreto, diretto, uguale e liberamente espresso.



Le votazioni si svolgono da venerdì a domenica, secondo il seguente calendario: venerdì, 8/22 novembre 2019, tra le ore 12 – 21, sabato, 9/23 novembre 2019, tra le ore 7 – 21 e domenica, 10/24 novembre 2019, tra le ore 7 – 21.

