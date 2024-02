La presentazione dei rappresentanti di lista a Olbia.

In vista delle imminenti elezioni regionali del 25 febbraio, il Comune di Olbia ricorda che la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione deve essere presentata entro venerdì 23 febbraio.

Le designazioni possono essere depositate presso l’ufficio Protocollo del Comune, situato in via Garibaldi 49, durante gli orari di apertura al pubblico. In alternativa, è possibile trasmettere le designazioni via email all’indirizzo servizio.elettorale@pec.comuneolbia.it.

Inoltre, l’atto di designazione dei rappresentanti di lista può essere presentato direttamente ai presidenti di seggio nel pomeriggio di sabato 24 febbraio o la mattina di domenica 25 febbraio, purché sia effettuato prima dell’inizio delle operazioni di voto.

