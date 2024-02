In Gallura sono in aumento gli incidenti sul lavoro.

Sono stati registrati 44 infortuni sul lavoro nel 2023 in Gallura e nei primi due mesi del 2024 ci sono già stati 9 incidenti, di cui uno mortale e due gravi con conseguenze permanenti. 14 incidenti sono avvenuti nel settore dell’edilizia e uno nell’agricoltura.

A fare questo drammatico quadro è il responsabile dello Spresal Asl Gallura, Pietro Masia. A pochi giorni del 2024 l’anno si è aperto con la morte di un operaio a Buddusò, di nome Sergio Vannini, il quale ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone di un’azienda agricola. Il 29 gennaio scorso un operaio a Olbia ha riportato gravi lesioni dopo essere stato investito da un mezzo.

Dopo il caso drammatico accaduto a Firenze è stata indetto uno sciopero nazionale degli edili e metalmeccanici di Cgil e Uil e a Olbia si è tenuta una conferenza stampa. I sindacalisti hanno sottolineato l’importanza della sicurezza sul lavoro e hanno proposto la creazione di una certificazione per le aziende che rispettano le norme sulla sicurezza. Hanno anche evidenziato l’importanza della formazione nelle scuole per diffondere una cultura del lavoro dignitoso. Affermando che l’infortunio mortale non è una fatalità, ma un omicidio, i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto al governo di intervenire e riconoscere questa realtà. Durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi a Olbia, numerosi lavoratori edili hanno aderito allo sciopero nelle ultime due ore del turno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui