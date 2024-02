Fiamme nell’abitazione usata dai senzatetto di Olbia, le indagini

L’incendio nell’abitazione usata dai senzatetto di Olbia.

Proseguono le indagini sull’incendio scoppiato ieri in un appartamento di Olbia. Per cause in fase di accertamento, intorno alle 7:30, in via Nuova, le fiamme hanno danneggiato la struttura utilizzata come rifugio da senza dimora. Le squadre dei vigili del fuoco del locale Distaccamento sono intervenute immediatamente e hanno estinto le fiamme. All’interno si trovavano 9 bombole a gpl, che sono state spostate evitando il peggio.

L’appartamento, come detto, ha riportato danni considerevoli. Fortunatamente, al momento dell’intervento degli operatori del 115, l’appartamento era vuoto. Le cause dell’incendio sono attualmente sotto indagine e non si segnalano feriti. Non si esclude l’atto doloso.

