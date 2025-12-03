L’iniziativa di Emergency a Olbia.

Un’iniziativa di Emergency per rendere felice il Natale a tutti arriva anche a Olbia. Torna il “Panettone Fatto per Bene”, che dal 5 all’8 dicembre vedrà tornare in tutta Italia il dolce natalizio per sostenere il lavoro dell’ONG nei Paesi in guerra. Il dolce tipico di Natale sarà in vendita per tutto il weekend dell’Immacolata, grazie a oltre 3000 volontari che presiederanno 700 piazze italiane.

Le iniziative in Sardegna.

Oltre Olbia, in Sardegna è possibile trovare l’iniziativa di Emergency anche a Cagliari, Guspini, Serrenti, Nuoro, Senorbì e altri paesi dell’Isola. Il panettone realizzato per Emergency dalla storica pasticceria Vergani è preparato secondo la tradizionale ricetta milanese che prevede l’uso del lievito madre naturale e ingredienti selezionati con la massima cura.

Forma bassa e impasto soffice con farina di grano tenero italiano e arricchito con uvetta sultanina e scorze di arancia italiana candita. È disponibile al prezzo di 22 euro e ogni acquisto sarà accompagnato da una shopper in cotone naturale realizzata dall’artista Dario Sansone con il suo messaggio di pace. Oltre alle piazze, sarà possibile acquistare il panettone sul sito emergency.it/panettone e nei negozi di Natale di Emergency, aperti dal 22 novembre al 24 dicembre in 24 città italiane e in Sardegna a Cagliari (dove è stato aperto lo store in via Garibaldi), Guspini, Serrenti, Nuoro, Olbia, Senorbì e in diversi altri centri dell’Isola.