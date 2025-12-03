Olbia dice addio all’ex carabiniere Sebastiano Procolo

Addio a Sebastiano Procolo.

Dolore a Olbia per la scomparsa dell’ex carabiniere Sebastiano Procolo. Se ne è andato all’età di 75 anni, il brigadiere in pensione, marito e padre di due figlie. L’ex militare dell’Arma prestava servizio nel territorio ed era molto conosciuto e voluto bene.

Ad annunciare la sua scomparsa la sua famiglia e anche l’Associazione nazionale carabinieri, sezione di Olbia. A dargli l’ultimo saluto tantissime persone sui social, tra cui colleghi, che hanno evidenziato di avere un buon ricordo di lui. I funerali dell’ex carabiniere Sebastiano Procolo si terranno domani, 4 dicembre, alle ore 16, nella Basilica di San Simplicio, a Olbia.