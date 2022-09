Il Deffenu di Olbia è partner di quattro scuole europee.

Questa mattina il sindaco Settimo Nizzi si è recato al museo archeologico dove ha dato il benvenuto ai ragazzi che partecipano all’Erasmus KA229 InteGREATing stories, progetto biennale che coinvolge l’Istituto Tecnico Deffenu di Olbia (referenti professoressa Stefania Murru e il professore Antonello Chighine) e quattro scuole partner di diversi Paesi europei: Danimarca, Portogallo, Romania e Turchia.

Il progetto biennale con la scuola di Olbia.

Il progetto ha come tema principale l’inclusione sociale e l’accoglienza dei rifugiati. Va ad analizzare gli atteggiamenti dei Paesi coinvolti e sensibilizza i gli studenti sui temi dell’integrazione. I ragazzi, con il supporto dei loro insegnanti, stanno ideando, scrivendo e realizzando illustrazioni di un libro per bambini avente come tema principale la condizione dei rifugiati. Quindici storie che, alla conclusione dei lavori, prevista per il mese di maggio 2023, verranno presentate e donate ai bambini delle scuole elementari della città di Olbia.

“Si tratta di un progetto davvero lodevole perché permette l’interscambio culturale tra gli studenti, grazie ai viaggi nei diversi Paesi. – ha affermato il sindaco Settimo Nizzi – Consente inoltre la conoscenza di compagni di altre nazionalità e la possibilità di praticare l’inglese. Diamo dunque il benvenuto ai ragazzi e alle ragazze delle 4 scuole partner del Deffenu ed auguriamo loro un’ottima permanenza nella nostra città”.