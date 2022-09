Sempre meno affitti annuali a Olbia.

La carenza di case in affitto a Olbia è un problema conosciuto da tempo, ma purtroppo molto serio. Soprattutto quando aumenta il disagio di chi cerca casa in città e ancora di più quando sono gravi necessità a renderlo urgente.

Come la storia di una donna residente a Budoni, costretta ad accompagnare ogni giorno il figlio ad Olbia perché non ci sono affitti disponibili, sopratutto adatti a chi ha disabilità. “Mio figlio è in carrozzina e sono due anni che cerchiamo una casa a Olbia, ma si trova solo per il periodo estivo – racconta Giovanna Fois, mamma del 46enne -. Così siamo costretti a viaggiare ogni giorno, nonostante nemmeno io e mio marito siamo sani, per portare il figlio anche perché non possiamo permetterci una badante fissa”.

La storia di Giovanna è una delle tante storie di persone che non riescono a trovare una casa in affitto a Olbia e che non hanno possibilità di acquistarla. Per capire cosa succede ad Olbia, è necessario fare un’analisi sul mercato immobiliare in città. A Olbia a settembre del 2022, secondo una stima di OMI, sono presenti in città 3.361 annunci immobiliari, di cui 3.093 in vendita e 268 in affitto, con un indice complessivo di 63 annunci per mille abitanti.

Analizzando la situazione, del valore degli affitti in città, il sito immobiliare.it offre una curva sull’andamento dei prezzi secondo il mese di riferimento. Il valore degli immobili crolla durante i mesi invernali e comincia a salire man mano si avvicina l’alta stagione, con un culmine nei mesi estivi. Nell’anno 2022, se affittare una casa a Olbia costava 16,72 euro al metro quadro, nel mese di luglio 2022 il prezzo è arrivato a 22,73 euro. Canoni di locazione in aumento di anno in anno, tanto che rispetto lo scorso anno si è assistito ad una crescita di circa il 20%. E molte agenzie immobiliari della zona hanno riscontrato una carenza di annunci. Cresce invece l’offerta da parte di privati, ma agli olbiesi offrono soltanto affitti temporanei. “Siamo da un bel po’ che non ci occupiamo più di affitti annuali e non ne vediamo l’ombra – dice Anna, agente della Gabetti a Olbia -, almeno da due anni a questa parte. Per questo in questo periodo ci stiamo occupando soltanto di vendite. C’è anche una carenza anche da parte dei privati, che preferiscono affittarli solo per periodi stagionali e negli ultimi anni sono sempre meno chi affitta gli appartamenti per tutto l’anno”.