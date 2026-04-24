Gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura.

Scopri gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Olbia, la forza dei sogni. Storie di sport tra presente e futuro

Un incontro dedicato al potere dello sport come motore di crescita personale, inclusione e visione del futuro. “La forza dei sogni” racconta esperienze, sfide e traguardi di atleti e protagonisti del mondo sportivo, mettendo in luce come passione, impegno e determinazione possano trasformare aspirazioni in realtà.

“Promozione e Sostegno all’Inclusione” il progetto a Tempio Pausania

Il progetto P.A.S.S.I. “Promozione, Accompagnamento, Supporto e Sostegno all’Inclusione”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, prosegue le sue attività sul territorio.

Torna la 2°edizione di “Passizendi e Magnendi” a San Pantaleo

Le vie del borgo si animano per una serata tutta da vivere: un percorso tra i sapori autentici della tradizione, profumi irresistibili e un’atmosfera unica che sa di festa e convivialità.

Torna Olbia Spring, la settimana del turismo attivo

Torna Olbia Spring, la settimana del turismo attivo dal 25 aprile al 1° maggio 2026 la vetrina promozionale nata nel 2012 grazie alla preziosa collaborazione di numerosi operatori turistici, per diffondere un messaggio destinato agli amanti degli sport e della vita all’aria aperta.

Il Vespa Raduno Nazionale a Olbia

Il Vespa Club Olbia è lieto di invitarvi al Vespa Raduno Nazionale – Prova di Campionato Turistico il 25 e il 26 aprile a Olbia. Due giornate all’insegna della passione per la Vespa, del turismo e della condivisione, tra panorami mozzafiato della Costa Smeralda, momenti conviviali e tante sorprese per tutti i partecipanti.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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