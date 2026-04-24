Palau apre le iscrizioni per “Un’estate al mare”, posti limitati

Le iscrizioni per “Un’estate al mare” a Palau.

Il Comune di Palau rinnova il proprio impegno verso le famiglie e le giovani generazioni annunciando il ritorno di “Un’estate al mare“, il servizio di animazione estiva che caratterizzerà la stagione 2026. L’iniziativa si propone come un pilastro fondamentale per il supporto alla genitorialità, offrendo un contesto protetto e stimolante dove la conciliazione tra impegni professionali e vita privata trova una risposta concreta e di qualità. Il programma è rivolto a una vasta fascia d’età, accogliendo bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni in un percorso di crescita che valorizza il territorio gallurese e le sue risorse naturali.

Il servizio prenderà ufficialmente il via il 2 luglio 2026 e proseguirà senza sosta fino al 4 settembre, coprendo l’intero arco settimanale dal lunedì al sabato con un orario continuato dalle 8.30 alle 16.30. Il programma della giornata prevede una prima parte dedicata al benessere fisico e al contatto diretto con l’ambiente marino, con attività ludico-motorie che si svolgeranno presso il litorale locale. Durante le ore pomeridiane, il fulcro del progetto si sposterà all’interno di una struttura scolastica comunale, dove verranno allestiti laboratori creativi e momenti ricreativi. La continuità del servizio è garantita dalla presenza della mensa interna e da una pianificazione logistica che assicura lo svolgimento delle attività in spazi coperti anche nelle giornate di condizioni meteo avverse.

La progettualità pedagogica di quest’anno si fonda su tre pilastri essenziali: l’educazione attraverso il gioco, il rafforzamento delle dinamiche relazionali e l’approccio ludico alle lingue straniere. Per assicurare che ogni partecipante riceva stimoli adeguati al proprio sviluppo cognitivo e sociale, l’organizzazione ha previsto la suddivisione degli iscritti in due categorie distinte. Il primo nucleo raccoglie i bambini della scuola dell’infanzia e del primo anno della primaria, mentre il secondo è dedicato agli studenti dalla seconda classe elementare in su. In questo contesto, l’autonomia e lo spirito di collaborazione vengono incentivati anche attraverso gite fuori porta organizzate dall’amministrazione senza oneri aggiuntivi per i nuclei familiari.

Modalità di partecipazione e criteri di accesso.

Il periodo utile per la presentazione delle istanze è compreso tra il 27 aprile e il 5 giugno 2026, con un limite massimo fissato a cento partecipanti per garantire standard qualitativi elevati. La priorità nell’assegnazione dei posti è riservata ai minori residenti o stabilmente domiciliati nel territorio di Palau, mentre le istanze dei non residenti verranno valutate in subordine alla disponibilità residua, con un occhio di riguardo per i figli dei lavoratori stagionali. Le famiglie interessate possono trasmettere la documentazione necessaria recandosi personalmente presso l’Ufficio Protocollo del Comune oppure utilizzando il canale telematico della posta elettronica certificata.

Il sistema di contribuzione economica è strutturato secondo criteri di equità sociale basati sull’indicatore Isee. Per i residenti la tariffa mensile massima non supera i 350 euro, con una significativa agevolazione del cinquanta per cento applicabile a partire dal secondo figlio iscritto. I soggetti non residenti che otterranno l’ammissione al servizio sono invece soggetti a una quota fissa di 400 euro mensili. È inoltre prevista la possibilità di estendere la frequenza alla giornata del sabato previo versamento di un contributo supplementare contenuto.

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