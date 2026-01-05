Abbanoa chiude i rubinetti a Buddusò, c’è l’ennesimo guasto

L’ennesimo guasto alla rete dell’acqua Abbanoa a Buddusò.

Un intervento urgente sulla rete idrica sta interessando il centro abitato di Buddusò, dove una perdita d’acqua improvvisa ha reso necessarie operazioni di riparazione lungo la condotta di corso Vittorio Emanuele. Le squadre di pronto intervento di Abbanoa sono impegnate sul posto per il ripristino della funzionalità dell’infrastruttura.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 14 è prevista la sospensione dell’erogazione dell’acqua nell’intero territorio comunale. Durante questo periodo potranno verificarsi abbassamenti di pressione e interruzioni temporanee del servizio. Il ripristino completo della fornitura è programmato al termine delle operazioni tecniche.

Dal Gestore fanno sapere che verranno adottate tutte le misure possibili per limitare la durata del disservizio e che, nel caso in cui l’intervento si concluda prima del previsto, la distribuzione idrica potrà essere riattivata anticipatamente. Eventuali disfunzioni potranno essere comunicate al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa, disponibile senza interruzioni al numero verde 800/022040. In fase di riavvio dell’erogazione, non si esclude la possibilità che l’acqua presenti una temporanea torbidità, fenomeno legato alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

