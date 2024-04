Non era un incidente, tenta di uccidere la ex con un frontale

Fermato un 50enne con l’accusa di tentato omicidio.

Un episodio tutto da chiarire quello avvenuto ieri sera nella periferia di Carbonia, coinvolgendo due veicoli e due persone che sono state trasportate in ospedale. Tuttavia, quanto accaduto non è stato un incidente casuale, bensì il culmine di una vicenda di stalking.

La donna coinvolta nell’incidente aveva recentemente denunciato per stalking l’uomo alla guida dell’auto che l’ha travolta. I protagonisti di questa tragica storia sono A. Z., 50 anni, attualmente ricoverato presso l’ospedale Sirai di Carbonia, dove è sotto sorveglianza da parte degli agenti di polizia, e una donna di 50 anni, residente a Carbonia, trasportata in elisoccorso in codice rosso presso l’ospedale Brotzu di Cagliari.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i video recuperati dalla polizia dai sistemi di sorveglianza hanno mostrato l’auto dell’uomo seguendo a distanza quella guidata dalla donna, per poi travolgerla quando lei ha tentato di fare inversione nella rotonda del Pip. Questo fatto fa ipotizzare alle autorità un tentato omicidio-suicidio. Attualmente, A. Z. è detenuto in stato di fermo dalle 4 del mattino con l’accusa di tentato omicidio.

