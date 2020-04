I preparativi per la festa di San Simplicio.

Con la proroga fino al 3 di maggio del decreto “Io resto a casa” e il nuovo provvedimento della Regione Sardegna che chiude le spiagge e non permette l’apertura di cartolerie, librerie e negozi per bambini, anche il Comune di Olbia si adegua confermando tutte le chiusure già in corso. Dai cimiteri al parco Fausto Noce, fino alle attività diverse da alimentari, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, tutto rimane chiuso esattamente come è stato fino ad adesso.

Ed è sempre più improbabile che si possa festeggiare San Simplicio. “Non ho ancora sentito né il vescovo né gli organizzatori – spiega il sindaco Settimo Nizzi -. Penso che, fatta salva un’improbabile totale liberalizzazione, la festa di San Simplicio non si potrà svolgere”.

