Lo Street Food gourmet nel centro di Olbia.

Dal 25 al 28 luglio, dalle ore 17, sbarca a Olbia il coloratissimo Festiva dello Street Food arrivato alla seconda edizione, patrocinato dal comune di Olbia , organizzato da Typical Truck Street Food, in piazza Elena di Gallura, nel pieno centro di Olbia di fronte al porto.

All’evento parteciperanno 20 street chef a bordo dei loro truck, che creeranno gustose ricette gourmet accompagnati da spettacoli, attrazioni, musica e aperitivi con Dj set fino a tarda notte.

Per quattro giorni Olbia sarà la capitale del gusto tra pietanze dolci e salate provenienti da tutta Italia e non solo, come pizza e panzerotti fritti dalla Campania, cannoli, arancine, panelle dalla Sicilia,

gli hamburger gourmet di Chianina, la Black Angus, la paella Valenciana, gli onion rings dall’America e tantissime altre prelibatezze tra carne pesce e pasta di vario genere.











