L’incendio questa notte.

Stanotte intorno alle 3 e 30, la sala operativa del comando vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per un incendio di un chiosco adibito alla rivendita di fiori e piante, avvenuto a Olbia via Roma di fronte cimitero.

Inviate sul posto 2 squadre operativa del distaccamento di Olbia Basa. Messa in sicurezza la zona interessata dall’evento si è provveduto allo spegnimento dell’incendio, in seconda fase si ricercavano le cause dello stesso. L’ipotesi più accreditata è quella di un atto doloso.

Presenti sul posto forze dell’ordine carabinieri di Olbia per la sicurezza delle operazioni di soccorso.

