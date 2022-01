Episodi di vandalismo nella notte nel quartiere di San Simplicio.

Fiori estirpati dai loro vasi e un marciapiede rotto. E’ questo il bilancio che hanno trovato i cittadini di Olbia a San Simplicio dopo il sabato sera.

Ignoti hanno sradicato i fiori dai vasi lanciandoli per terra a pochi metri di distanza. Un brutto spettacolo in una delle piazze più belle di Olbia che deve fare i conti con gli episodi di vandalismo. Dall’immotivato scempio non sono state risparmiate neanche alcune vie vicine, che questa mattina portano ancora i segni di terra e dove è stato rotto anche un marciapiede.