Sotto accusa la presidente di Team for Children.

È finita sotto accusa per la presunta appropriazione indebita di fondi della onlus Team for Children, Chiara Girello Azzena, presidente e fondatrice della stessa organizzazione, che ha operato anche ad Olbia. L’associazione si occupa di aiutare i pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Padova. Nel capoluogo gallurese, la onlus raccolse fondi in occasione della manifestazione “Correre sotto le stelle”.

Le indagini della Guardia di Finanza sono partite di recente in seguito ad un esposto. Alle Fiamme Gialle spetterà il compito di chiarire se i soldi sono andati tutti all’ospedale veneto oppure se sono stati utilizzati per finalità private. La donna, tuttavia, si è dichiarata estranea ai fatti.

