La cronoscalata di Tandalò a Buddusò.

Straordinario affetto di appassionati a Buddusò dove quest’oggi è andata in scena la cerimonia di apertura della 6° Cronoscalata di Tandalò, unica cronoscalata su terra in Italia organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure.

Presenti alla cerimonia Gigi Satta, presidente di Tandalò Motorsport, il sindaco di Buddusò Massimo Satta e l’assessore alla Cultura, manifestazioni ed eventi Antonio Mura. Tutti i 121 concorrenti che ieri mattina hanno passato le procedure di verifica sono sfilati sulla pedana allestita in piazza Fumu Mossa tra applausi e foto.

“È una grande emozione per tutti noi – ha commentato Gigi Satta, facendosi portavoce di tutto lo staff organizzatore – e il primo pensiero va a Nicola Imperio che ha fortemente voluto questo evento e con il quale abbiamo iniziato carichi di slancio nel 2015. Oggi proseguiamo in quell’avventura raccogliendo una forte soddisfazione per l’alto numero di equipaggi internazionali e i tanti campioni al via. Sarà un grande spettacolo”.

Parole di elogio e di attesa da parte dei concorrenti, che da domani si sfideranno prima nelle 5 manches competitive per la classifica di gara e domenica per l’ultimo “manscione” che decreterà il Re di Tandalò 2022. Ieri per tutta la giornata sono proseguite le procedure finali di allestimento del percorso, preparato nel dettaglio per quella che si preannuncia essere una delle edizioni più belle.

Grande attesa per il 13 volte campione italiano rally Paolo Andreucci, navigato dalla giornalista sportiva Irene Saderini; Rachele Somaschini con Michela Imperio, figlia di Nicola che fu ideatore di questo evento; Gigi Galli, già pilota del mondiale rally e il giovane figlio d’arte Matteo Fontana. Tra i tanti piloti sardi attesa per il giovanissimo Valentino Ledda, vice campione europeo nel FIA Cross Car Academy Trophy e portacolori della Scuola federale Aci Sport Michele Alboreto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui