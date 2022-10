Addio a Franca Manca.

Dolore a Olbia per la scomparsa, all’età di 77 anni di Franca Manca. Era molto conosciuta a Olbia perché per anni ha svolto la professione di infermiera all’ospedale. Lavoro che ha continuato, anche dopo la pensione, a svolgere in privato fino all’ultimo, andando di casa in casa ad occuparsi dei malati.

Per questo motivo Franca era molto stimata dai suoi pazienti. “Ho avuto la fortuna di conoscerla, perché fino al luglio 2019 si è occupato di mia mamma anziana e disabile”, racconta il figlio della paziente, che la ricorda come una persona molto gentile e molto professionale. “Era sempre disponibile e molto lucida per avere la sua età”, ricorda la figlia di un altro paziente in casa.

