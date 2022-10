Iniziativa di McDonald’s per la cura dell’ambiente di Olbia

Si chiama “Le giornate insieme a te”, l’iniziativa dei McDonald’s di Olbia che porta i dipendenti a pulire tre zone della città. Il tutto col pieno sostegno del Comune. “Il tema dell’ambiente sta particolarmente a cuore a questa amministrazione – si legge in una nota -. Sono diverse le iniziative realizzate, organizzate e incoraggiate dal Comune di Olbia per mantenere gli spazi del territorio sempre più puliti, belli e vivibili”.

Oggi, 19 ottobre, è cominciata la manifestazione “Le giornate insieme a te”, organizzata dai gestori dei ristoranti McDonald’s di Olbia, patrocinata dal Comune e volta alla promozione e sensibilizzazione ambientale del loro personale dipendente, attraverso l’azione di pulizia di alcune aree della città che avverrà in tre giornate. La prima uscita si è tenuta stamattina in via dei Lidi. La prossima iniziativa si terrà il 3 novembre e sarà la volta della zona di Olbia Mare. L’ultimo appuntamento è previsto per il 23 novembre quando i dipendenti dei ristoranti McDonald’s di Olbia interverranno in via Nanni, nella zona dello skatepark e dintorni.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa proposta da McDonald’s di coinvolgere i propri dipendenti in questo genere attività – commenta l’assessora all’Ambiente, Antonella Sciola -. Oltre ad avere un enorme valore ai fini della sensibilizzazione, rappresenta anche il modo di contribuire alla causa ambientale da parte di una grande realtà imprenditoriale”.

