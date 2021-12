Addio a Franco Valentini.

Grande dolore a Olbia per la recente scomparsa di Franco Valentini, a 69 anni, a causa di una malattia. Chi lo conosceva, sia in ambito lavorativo che in quello privato, lo ricorda come una persona di animo gentile.

Grande lavoratore, è stato responsabile della società Saspi Spa e successivamente della De Vizia, dove ha svolto il suo ruolo in azienda per 30 anni. Una persona disponibile con tutti. Lo descrivono così i suoi colleghi, ma anche i suoi fratelli e nipoti, che si stringono nel dolore per la sua dipartita.