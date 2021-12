Guarito anche l’ultimo positivo, Calangianus torna Covid free

Calangianus torna Covid free.

Buone notizie a Calangianus sul fronte coronavirus. L’Ats ha comunicato la guarigione dell’ unica persona positiva al virus, pertanto da oggi il comune diventa Covid Free, cioè senza nessun caso riscontrato.

“Davvero una grande notizia, soprattutto se confrontiamo questa situazione alla stessa dello stesso periodo dello scorso anno, in cui avevamo oltre 30 contagi – commenta il sindaco Fabio Albieri – . Questa condizione però, non deve mai farci abbassare la guardia, soprattutto ora che in Italia e nel resto del Mondo la malattia avanza, dobbiamo invece rispettare sempre le regole di comportamento, usare le mascherine, lavare frequentemente le mani, mantenere il distanziamento ed evitare gli assembramenti. Ma soprattutto dobbiamo proseguire con la campagna vaccinale perché solo grazie ai vaccini possiamo contrastare adeguatamente il virus, evitando conseguenze terribili sulla vita delle persone”.

“Però non posso non fare i complimenti ai miei Concittadini e ringraziarli per come stanno affrontando la Pandemia, rispondendo in massa alla campagna vaccinale e rispettando le regole di comportamento. Approfitto dell’occasione per ringraziare sentitamente gli esercenti di Calangianus e i loro dipendenti, per lo straordinario lavoro volto al rispetto delle regole nell’interesse esclusivo delle Persone. Davvero grazie. Vi prego di continuare, perché solo così riusciremo a scollinare l’inverno contenendo al massimo la diffusione del virus”, conclude il primo cittadino.