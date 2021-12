Arriva il Super Green Pass.

Dal 6 dicembre arriva il Super Green Pass, che sarà valido solo per le persone vaccinate o guarite dal coronavirus.

No al solo tampone per entrare nei locali pubblici o in palestra, quindi chi entrerà al bar o al ristorante dovrà essere vaccinato, secondo le nuove disposizioni. La decisione, maturata per salvare il Natale, è stata decisa per arginare i contagi, soprattutto in vista della variante Omicron, la più contagiosa.

Cosa è il Super Green Pass e come si controlla.

Si tratta di una certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura alternativa alle restizioni e per contrastare la quarta ondata. Occorrerà, quindi, essere vaccinati o guariti dal coronavirus per avere accesso alla certificazione. Questo servirà per accelerare la campagna vaccinale e contrastare i contagi. In zona bianca il Super Green Pass sarà richiesto dal 6 dicembre al 15 gennaio, mentre in zona gialla e arancione servirà sempre. In zona arancione le restrizioni scatteranno solo per chi non possiede il Super Green Pass.

La verifica del Super Green Pass avverrà attraverso l’app VerificaC19, che grazie a un aggiornamento si potranno distinguere dalla classica certificazione, quella ottenuta anche con il tampone.

Il commento di Confcommercio Olbia.

Anche Olbia e la Gallura si prepara al Super Green Pass. Ristoranti e bar dovranno, dal 6 dicembre, verificare chi è in possesso della certificazione rinforzata. “Una misura a cui siamo tutti favorevoli, anzi sono gli stessi esercenti che sollecitano a maggiori tutele – dichiara il direttore di Confcommercio Olbia, Nino Seu -. Non è una misura che spaventa le attività su una possibile riduzione degli introiti. Siamo dell’idea che è importante preservare la salute e il Super Green Pass potrebbe essere l’occasione buona per spingere le persone a vaccinarsi e uscire da questa situazione sanitaria”.

Numerosi sono anche i commercianti, che a Olbia non controllano il green pass spesso anche perché conoscono gli avventori che frequentano i locali. Un fenomeno noto anche al sindaco di Olbia Settimo Nizzi, il quale ha annunciato che, in ottemperanza al nuovo decreto, anche in città saranno inaspriti i controlli ai gestori dei locali. “Purtroppo esiste chi ancora non controlla chi entra nei locali – afferma Seu -, per questo motivo, come associazione abbiamo incontrato il prefetto e il questore, che hanno girato una nota ai commercianti informandoli dell’inasprimento dei controlli”.