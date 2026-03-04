Olbia, cerca il fratello mai conosciuto dopo 80 anni: l’appello di una donna

Cerca il fratello a Olbia.

Sul web è diventato virale l’appello di una donna che sta cercando suo fratello mai conosciuto che risiederebbe a Olbia. Il suo post, pubblicato sul gruppo ”Ti Cerco Appelli Si riparte”, è stato condiviso da parecchie persone che vogliono aiutarla a trovare Tonino, questo il nome dell’uomo, nato nel ’44, a Olbia. La storia, che sta commuovendo la rete, affonda le radici nel secondo dopoguerra, tra il fumo delle miniere del Nord Europa e il blu del porto gallurese.

L’appello online.

Nata in Belgio nel giugno del 1954 da una famiglia di emigrati di Siniscola, la protagonista di questa ricerca rivolge lo sguardo verso la Sardegna per ricomporre un mosaico rimasto incompiuto per troppo tempo. Le sue parole affidate ai social sono un grido di speranza che attraversa i confini: ”Sono nata in Belgio a giugno del 1954, da genitori di Siniscola. Cerco mio fratello Tonino (cognome forse Zigoni). Figlio di mio padre, nato intorno al 1944, penso ad Olbia. In quel periodo mio padre Salvatore faceva il miliare nella marina ad Olbia – si legge nel suo appello online -. Mio padre è morto nel 1975 di silicosi e mia mamma dopo la sua morte, ha raccontato a me e alle mie due sorelle più piccole di questo fratello. In tutti questi anni non ho potuto cercarlo a causa della mia condizione di salute. A causa delle poche notizie di cui dispongo. Mie sorelle anni fa hanno provato a cercando senza successo. Ci avevano indirizzato verso alcune pescherie. Grazie a chi mi aiuterà a ritrovarlo”, conclude la donna.

Il tam tam in rete.

In poche ore l’appello è diventato virale e da diverse parti della Sardegna diversi utenti si sono proposti di aiutare la donna a ricongiungersi con l’amato fratello mai conosciuto. La comunità di Olbia, è stata chiamata in causa per rintracciare quell’uomo che oggi avrebbe circa ottant’anni e che potrebbe ignorare l’esistenza di una parte della sua famiglia oltre confine.

