Arrestato dai carabinieri di Olbia.

Nella serata di domenica i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato per furto anche G.B.G., 34enne residente a Olbia, il quale nel pomeriggio era entrato nel negozio “Scodinzolando” di Olbia.

Approfittando della distrazione di una dipendente del negozio, le aveva rubato lo zaino dandosi alla fuga nelle vie adiacenti dove, all’arrivo della Radiomobile, è stato sorpreso mentre con una grossa pietra rompeva il finestrino di un’auto parcheggiata nei pressi con l’intenzione di rubare quanto trovato all’interno.

Il ladro, che presentava un taglio alla mano procurato verosimilmente durante il tentativo di furto, aveva con sé anche uno zaino che da accertamenti sul posto è risultato essere stato rubato, poco prima, alla dipendente del negozio.

Lo zaino è stato riconsegnato alla proprietaria. Una volta terminati gli atti, su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, è stato accompagnato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Nella mattinata di lunedì, mentre i carabinieri stavano andando a prenderlo per accompagnarlo in Tribunale per la direttissima relativa all’arresto della sera precedente, lo hanno sorpreso per le strade di Olbia ed arrestato nuovamente per evasione.

