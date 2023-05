Fusione aeroporti Olbia e Alghero, arriva lo stop dall’Enac

La fusione degli aeroporti e lo stop dell’Enac.

L’Enac stoppa la fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero e Olbia chiedendo che venga garantito il ruolo della Regione nella gestione degli scali. La notizia della fusione delle società di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero, Sogear e Sogeaal, aveva causato, poche ore dopo l’annuncio, una forte reazione da parte dell’assessorato regionale ai Trasporti.

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha preso tempo e ha confermato ieri che non può autorizzare il progetto di fusione fino a quando non saranno risolte le questioni riguardanti le prerogative societarie della Regione Sardegna e le funzioni di verifica e tutela degli interessi pubblici a esse associate.

Il messaggio dell’Enac è stato letto nell’Aula del consiglio regionale dall’assessore ai Trasporti, Antonio Moro, che ha sottolineato l’importanza di mantenere le prerogative societarie e le funzioni di controllo della Regione per garantire la tutela degli interessi pubblici.

“La Regione – commenta il presidente Christian Solinas – non può essere tagliata fuori dalla gestione e dal controllo degli scali sardi, parte integrante di un sistema nevralgico per tutta l’Isola, e anzi ha il dovere di intervenire in difesa del diritto alla mobilità di tutti i sardi. E la presa di posizione netta e autorevole dell’Enac è il giusto riconoscimento del nostro ruolo di garanti dell’Autonomia e del principio di insularità e una nuova conferma che la linea portata avanti dalla Giunta va nella direzione giusta”.

