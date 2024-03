Gap digitale, a Olbia i corsi gratuiti per imparare a usare il computer

I corsi di computer al Community Hub di Olbia.

A Olbia si affronta il gap digitale con corsi di computer. Il Community Hub, in linea con gli obiettivi di digitalizzazione dell’Unione Europea, ha pianificato il corso “Pillole digitali: guida pratica all’alfabetizzazione digitale”, progettato per offrire una formazione accessibile e inclusiva che consenta a persone di tutte le età e livelli di competenza di utilizzare il web con sicurezza ed efficacia.

”In un mondo sempre più interconnesso, la competenza digitale è diventata un requisito imprescindibile per partecipare attivamente alla vita di tutti i giorni – afferma il sindaco Settimo Nizzi – .Questo corso si pone come obiettivo quello di contribuire a colmare il divario digitale e promuovere l’uguaglianza nell’accesso alle opportunità offerte dal digitale, incluse quelle lavorative”.

”Il programma di studi copre diversi argomenti, ma parte proprio dalle basi, dai fondamenti dell'uso del computer e di internet. Attraverso un approccio pratico e interattivo, i partecipanti saranno guidati nel mondo digitale, acquisendo le competenze essenziali”, interviene l’assessore ai Servizi alla Persona Simonetta Lai. Il corso sarà erogato, con edizioni mensili, fino al mese di giugno 2024.

Per la prima edizione, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata a decorrere dal 13 marzo 2024 per tutto il mese fino ad esaurimento posti, 12 per ogni edizione. Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato esclusivamente presso la portineria del Community Hub o presso l’Informacittà, in via Perugia n. 3 – Olbia. Gli Uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

