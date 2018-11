Tango si prepara per il Natale.

Chili di pasta, olio, carne, sugo, panettoni, pesce e tanto altro. Antonio Tango anche conosciuto a Olbia come il sindaco dei poveri, da sempre impegnato verso chi ha più bisogno, riceve ogni giorno centinaia di richieste d’aiuto da tantissime famiglie. Lui afferma di conoscere più di 300 famiglie bisognose a Olbia e dintorni. Cerca quotidianamente di soddisfare le loro richieste e non sempre gli è possibile, ma con impegno ci prova tutti i giorni.

E così ogni giorno viene chiamato da decine di aziende locali, grandi e piccole, negozi o semplici cittadini che vogliono aiutare le centinaia di famiglie in difficoltà di Olbia. Tango ha un unico obiettivo tutto l’anno: aiutare i poveri della città e dintorni. Ma nel periodo di Natale, spinge di più, con una grande prova di altruismo e solidarietà donando alimenti, cesti natalizi e regali che andranno ad aiutare i nostri poveri e potranno dare una risposta concreta alle loro impellenti necessità. “E’ sbagliato farlo solo un giorno, la gente ha bisogno tutto l’anno non solo a Natale” afferma Tango.

Ora si sta impegnando per organizzare la consegna dei cesti natalizi e anche dei regalini per i più piccoli. Antonio consegna tutto da solo. Aiuta, oltre le famiglie di Olbia, anche alcune dei paesi vicini. Le famiglie lo aspettano e lo accolgono con un grande sorriso, perché quando arriva Tango vuol dire che arriva una bella busta di spesa anche minima ma che aiuta a tirare un sospiro di sollievo in un momento di difficoltà.

