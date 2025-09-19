Olbia dice addio a Giampaolo, morto improvvisamente a 65 anni

Addio a Giampaolo Bulciolu.

Dolore a Olbia per l’improvvisa scomparsa di Giampaolo Bulciolu. Aveva 65 anni l’uomo, molto conosciuto in città, con il soprannome Picone. La notizia della dipartita del 65enne ha sconvolto la città che era molto legata a lui, conosciuto sopratutto nel quartiere di Poltu Cuadu, a poca distanza dall’aeroporto Costa Smeralda.

Sono tanti gli olbiesi che oggi hanno dato il saluto al pensionato, che lascia una moglie e un figlio. Il funerale dell’uomo si terrà oggi, venerdì 19 settembre, alle ore 11, nella chiesa di San Ponziano Papa, a Poltu Cuadu, con partenza in via Marsala 1.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui