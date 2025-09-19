Tutti in bici e a piedi: Olbia celebra la domenica senz’auto

L’iniziativa a Olbia per la mobilità e il progetto Mezzo (1/2).

A Olbia si celebrerà una domenica senza auto grazie al progetto Mezzo (1/2) per ma mobilità sostenibile e inclusiva. Il programma in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2025, si svolgerà dal 16 al 22 settembre. La manifestazione prevede una serie di iniziative dedicate alla mobilità attiva e sostenibile, al trasporto pubblico e all’inclusione sociale: temi che, negli anni, MEZZO(1/2) è riuscito a rappresentare, diventando al tempo stesso simbolo e strumento di divulgazione e sensibilizzazione.

La European Mobility Week (EMW), giunta quest’anno alla 25ª edizione, è promossa dalla Commissione Europea con l’obiettivo di diffondere comportamenti virtuosi e soluzioni innovative per una nuova cultura della mobilità – sostenibile, sicura, inclusiva e consapevole – e per la costruzione di città a misura di persona. Grazie alla creatività, all’impegno e alla passione di MEZZO(1/2) e dei partner del progetto, Olbia sarà animata da numerose attività che avranno come filo conduttore il tema 2025: “Mobility for all – Mobilità per tuttə”.

Finanziato dalla Fondazione con il Sud, MEZZO(1/2) riunisce una rete di partner composta da istituzioni, aziende e associazioni, con l’obiettivo di sviluppare nuovi servizi di trasporto sostenibile nella città di Olbia, rivolti in particolare alle persone fragili e ai loro caregiver, ma accessibili a tutta la cittadinanza.

Olbia.

Anche il Comune di Olbia è partner del progetto, insieme a ASPO, hub.MAT (capofila), Libere Energie Onlus, Cittadini per l’Aria Onlus, Decisio Srl, EETRA Srl SB, Fab Lab Olbia, Sensibilmente OdV, Tamalacà Srl, l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica e Oltrans Service.

Il momento più atteso sarà domenica 21 settembre, la “domenica senz’auto”, con la consegna da parte del Comune di Olbia della prima velostazione cittadina. La giornata sarà caratterizzata da una pedalata/camminata collettiva con partenza alle 10:00 da Piazza Marinai d’Italia e arrivo alla stazione Olbia-Terranova, dove verrà inaugurata la struttura.

La velostazione ospiterà anche il servizio di noleggio gratuito delle biciclette inclusive del progetto MEZZO(1/2). Durante tutta la settimana, in diversi punti della città, sarà possibile partecipare a test drive gratuiti delle bici, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione tra mobilità ciclabile, pedonale e intermodale.

Il programma.

17 settembre: avvio dei workshop Smog Busters, laboratori di scienza partecipata curati da FabLab Olbia per la costruzione di un dispositivo ambientale destinato al monitoraggio del biossido di azoto nell’aria.

18 settembre, ore 10: conferenza stampa al Community Hub (via Perugia 3) per la presentazione ufficiale del programma di Olbia, con proiezione dei video promozionali e illustrazione dei risultati del progetto. Nella stessa giornata saranno presentati il progetto PIEDIBUS (a cura di Oltrans Service) e l’iniziativa Sardinia Unlocked (a cura di NODI). Seguirà il workshop “Pianificare la città inclusiva”, accreditato dall’Ordine degli Architetti PPC di Sassari, con interventi di EETRA Srl SB, Decisio Srl e DADU UniSS.

19 settembre: lancio del progetto di segnaletica inclusiva a cura di ASPO, Tamalacà Srl e Sensibilmente OdV, con il posizionamento dei primi adesivi su una pensilina e un autobus della flotta. Seguirà un seminario presso la biblioteca comunale sull’accessibilità del trasporto pubblico per le persone con autismo, con la presentazione dei risultati della formazione rivolta ai dipendenti ASPO. In serata, alle Casermette di via Mameli, proiezione del documentario olandese “When We Cycle”, dedicato al futuro della ciclabilità.

20 settembre: presentazione, sempre alle Casermette, dei risultati del campionamento dei livelli di NO₂ realizzato da Cittadini per l’Aria con le scuole superiori di Olbia tra ottobre 2024 e maggio 2025, con un approfondimento sugli impatti dell’inquinamento da traffico sulla salute pubblica. A seguire, un evento per i più piccoli con la lettura in lingua originale del libro “The Car That Wanted to Be a Bike”, in collaborazione con la Sardinia International School.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui