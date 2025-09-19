Allarme per i giovani in Gallura: “Cominciano a fumare prima dei 13 anni”

Si abbassa sempre di più l’età della prima sigaretta in Gallura.

In Gallura, come nel resto della Sardegna, l’età della prima sigaretta è sempre più bassa, anche prima dei 13 anni. Così come l’incidenza del consumo di droghe. Un dato di circa il 30% (gli adulti sono il 24% ndr), quello degli adolescenti che fumano sigarette, anche elettroniche, e usano sostanze stupefacenti. Di qualsiasi tipo.

Un quadro drammatico che emerge dalla conferenza stampa sul progetto “Esci dal tunnel”, rivolto proprio ai fumatori, come prevenzione al cancro polmonare, che si è tenuta ieri mattina, 18 settembre, al palazzo comunale di via Dante, a Olbia. “I fumatori di tabacco giovani, solo di tabacco, purtroppo, sono pochi – ha dichiarato Myriam Meloni, referente del Serd di Olbia della ASL Gallura -. Il 90% dei nostri pazienti fuma anche tabacco. Arrivano al Serd per le dipendenze da droga e sottovalutano spesso il tabagismo”.

Il 30% dei giovani fuma.

L’età delle dipendenze, inoltre, è sempre più bassa. Alcuni ragazzi arrivano al Serd in età adolescenziale. “Se si parla del dato di incidenza del fumatore – afferma Claudio Sini, Dirigente Medico dell’Ospedale Giovanni Paolo II e componente del Direttivo nazionale di Walce Aps -, noi abbiamo un dato regionale grazie agli studi che ci hanno fornito le igieni pubbliche e che registrano le abitudini della popolazione e abbiamo un dato sovrapponibile a quello nazionale, di circa il 24%, ma quando vai a considerare la popolazione più giovane, tra i 15 e i 30 anni, questa percentuale sale al 30%, perché sono quelli che fumano di più e questi sono quelli che hanno più rischio di sviluppare malattie croniche correlate al fumo”.

Prima sigaretta a 12 anni.

Il Serd di Olbia, che ha un centro antifumo dal 2007, si occupa anche della prevenzione primaria nelle scuole. “Anche quelle di primo grado – ha detto la dottoressa Melillo -, ci occupiamo non tanto di parlare di dipendenze, perché abbiamo riscontrato che in molti casi induce alla curiosità nei giovanissimi, ma ci occupiamo di promuovere la salute. Quest’anno con il progettones in collaborazione con ildipartimento della prevenzione, abbiamo inaugurato un’iniziativa secondo il quale formeremo gli insegnanti a diffondere e sensibilizzare uno stile di vita sano. Ci rendiamo conto che anche prima dei 13 anni cominciano a fumare. Ho alcuni pazienti di 13-14 anni già avviati purtroppo a un po’ tutte le dipendenze”. L’Asl Gallura ha manifestato l’idea di un ambulatorio diffuso, estendendosi anche nelle Case di comunità, per avvicinare i giovani a superare il tabù dei giovani verso la richiesta di aiuto presso il Serd.

