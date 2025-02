A Olbia le celebrazioni per la Giornata Mondiale del malato

La Giornata Mondiale del Malato a Olbia.

Anche quest’anno la parrocchia di Nostra Signora de La Salette in Olbia celebrerà con solennità la Giornata Mondiale del Malato, in programma l’11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes.

In questo Anno Giubilare, Papa Francesco ha voluto dedicare alla ricorrenza il tema: “La speranza non delude e ci rende forti nella tribolazione”. Il titolo, tratto dalla Lettera di San Paolo ai Romani, richiama l’invito della Chiesa a essere pellegrini di speranza, offrendo conforto a chi soffre e a chi si prende cura degli infermi.

Nel suo messaggio per la Giornata del Malato, Papa Francesco ha sottolineato: “Mai come nella sofferenza ci si rende conto che ogni speranza viene dal Signore ed è prima di tutto un dono da accogliere e coltivare, rimanendo fedeli alla fedeltà di Dio”. Il Pontefice ha poi aggiunto che “la speranza ci rende saldi nelle difficoltà e alimenta la virtù della fortezza, che, come la speranza, è un dono di Dio”.

Per l’occasione, sono state invitate le associazioni di volontariato che operano nel mondo della sofferenza e che, anche negli anni scorsi, hanno dato il loro contributo all’evento: la Croce Rossa Italiana, Villa Chiara, Oftal, Unitalsi, l’associazione Un incontro, una speranza, la Casa San Giuseppe di Golfo Aranci, oltre agli ammalati delle diverse comunità parrocchiali.

Don Gianni Sini, parroco e assistente ecclesiastico dell’Unitalsi Sarda Nord: “La Giornata Mondiale del Malato è un appuntamento molto atteso e desiderato da quanti, a causa delle loro condizioni di salute, sono costretti a vivere tra le pareti domestiche per tutto l’anno”.

La celebrazione eucaristica avrà luogo l’11 febbraio alle ore 17 e sarà presieduta dal parroco. Durante la Messa verrà impartita l’Unzione degli Infermi a un centinaio di ammalati che ne hanno fatto richiesta. L’emittente Teleregione Live garantirà la diretta televisiva, permettendo a chi non potrà partecipare fisicamente di seguire la celebrazione da casa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui