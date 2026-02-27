Giornata Mondiale dell’Udito, visite gratuite all’ospedale di Olbia

Le visite gratuite per il controllo dell’udito a Olbia.

Un’occasione dedicata alla prevenzione e alla consapevolezza sul benessere uditivo viene proposta ai cittadini con un’iniziativa che punta a favorire controlli mirati e informazione. L’ambulatorio di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Giovanni Paolo II ha infatti organizzato un Open Day pensato per valutare la funzionalità dell’udito e richiamare l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce dei disturbi uditivi.

L’attività rientra nelle iniziative legate alla Giornata Mondiale dell’Udito del 3 marzo e viene promossa nell’ambito dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale guidata dalla dottoressa Sara Gobbi. L’obiettivo dichiarato è offrire alla popolazione un’opportunità concreta di controllo specialistico e, allo stesso tempo, diffondere una maggiore sensibilità verso una problematica che spesso tende a essere sottovalutata.

Nel corso della giornata saranno eseguite visite specialistiche e test audiometrici su prenotazione. A occuparsi delle valutazioni saranno i responsabili dell’ambulatorio, il dottor Ivano Bruno Bertetto e la dottoressa Selena Melis, che seguiranno direttamente i pazienti aderenti all’iniziativa. La partecipazione è riservata a chi non si è mai sottoposto in precedenza a questo tipo di accertamento, scelta che mira a garantire l’accesso soprattutto a chi si avvicina per la prima volta al servizio.

Per prendere parte all’Open Day sarà necessario effettuare la prenotazione telefonica in una finestra temporale ben definita. Le chiamate verranno raccolte esclusivamente il 2 marzo, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 12, attraverso il numero dedicato messo a disposizione dalla struttura sanitaria. Una modalità organizzativa che intende rendere più ordinato l’accesso alle prestazioni e consentire una gestione efficiente delle richieste.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la prevenzione in ambito uditivo rappresenta un passaggio fondamentale per la tutela della salute. Secondo quanto evidenziato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, i segnali iniziali di un calo dell’udito vengono spesso trascurati o interpretati come disturbi passeggeri. Questa sottovalutazione può ritardare la diagnosi e rendere più complesso l’intervento terapeutico.

Gli specialisti ricordano che un controllo tempestivo consente in molti casi di limitare conseguenze che possono incidere in modo significativo sulla vita quotidiana. Tra gli effetti più frequenti vengono indicati la tendenza all’isolamento sociale, la riduzione della qualità della vita, l’aumento della fatica cognitiva e, nel lungo periodo, un possibile peggioramento delle funzioni cognitive. Proprio per questo motivo le campagne di screening e informazione vengono considerate strumenti essenziali di sanità pubblica.

Con l’Open Day del 3 marzo, la struttura ospedaliera intende quindi rafforzare il messaggio sull’importanza della prevenzione e avvicinare i cittadini ai servizi specialistici. L’auspicio è che iniziative di questo tipo possano favorire una maggiore attenzione verso la salute dell’udito e incoraggiare controlli periodici anche in assenza di sintomi evidenti, contribuendo a individuare precocemente eventuali problematiche.