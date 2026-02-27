Incendio a La Maddalena, due auto distrutte dalle fiamme

Le indagini sull’incendio delle auto a La Maddalena.

Proseguono le indagini sull’incendio delle due auto andate a fuoco nella notte tra il 25 e il 26 febbraio in via Aldo Moro, a La Maddalena. Gli accertamenti sono in corso per chiarire l’origine del rogo che, secondo le prime ricostruzioni, si è sviluppato intorno alle 3 del mattino coinvolgendo due veicoli regolarmente parcheggiati lungo la strada.

Rapido l’intervento dei vigili del fuoco.

L’allarme è stato lanciato nelle ore notturne, quando le fiamme hanno iniziato ad avvolgere le vetture in sosta. Sul posto è intervenuta la squadra operativa dei vigili del fuoco del Distaccamento maddalenino, che ha lavorato per domare l’incendio e impedire che il fuoco potesse estendersi ad altri mezzi o alle strutture vicine. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per il tempo necessario a riportare la situazione sotto controllo. Una volta estinte le fiamme, gli operatori del 115 hanno proceduto con la bonifica dell’area e con la messa in sicurezza della zona interessata, verificando l’assenza di ulteriori focolai e di condizioni di pericolo. I due veicoli hanno riportato danni ingenti a causa del rogo.

Le indagini dei carabinieri.

Parallelamente all’intervento dei vigili del fuoco, sul luogo dell’episodio sono giunti anche i carabinieri del Comando provinciale di Sassari, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire la natura dell’incendio. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per comprendere se si sia trattato di un evento accidentale oppure di un’azione di origine dolosa. Non vengono al momento escluse ipotesi, mentre proseguono i rilievi tecnici e l’analisi delle possibili fonti di innesco. Presente anche il personale del 118, intervenuto in via precauzionale per garantire assistenza sanitaria qualora fosse stato necessario. Gli operatori sanitari non hanno dovuto prestare cure sul posto, poiché non si sono registrati feriti né intossicati dal fumo. La situazione è comunque rientrata nel giro di poco tempo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno evitato conseguenze più gravi.

Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per definire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti stanno valutando ogni elemento utile, compresi eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, al fine di ricostruire quanto avvenuto prima dell’innesco dell’incendio. Al momento il caso resta aperto e in fase di approfondimento. Solo al termine degli accertamenti tecnici e investigativi sarà possibile stabilire con certezza le cause che hanno portato al rogo delle due auto parcheggiate in via Aldo Moro.

