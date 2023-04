Il murale realizzato dai bambini per la Giornata della Terra.

Il rispetto della Terra parte dalle nuove generazioni. Nella scuola di Murta Maria, a Olbia, i bambini della primaria e della materna hanno realizzato un grande murale nel cortile dell’istituto della frazione. Un lavoro di squadra, diretto e coordinato dagli insegnanti, come forma di sensibilizzazione per la Giornata della Terra del 22 aprile.

Il murale vuole infatti essere un messaggio per preservare l’ambiente ed è stato realizzato molto grande per far sentire maggiormente la propria voce. I bambini di Murta Maria hanno così preso parte a un’importante lezione di educazione civica, a pochi passi dalle bellissime spiagge della frazione (che purtroppo vengono sporcate molto spesso dai grandi).

“Con questo lavoretto – spiega un’insegnante -, abbiamo voluto sensibilizzare su una tematica che ci tocca da vicino. Il risultato è un murale molto grande, realizzato con le tempere, sperando che resti a lungo nel cortile della nostra scuola”. Nell’immagine un grande cuore che riporta dentro la scritta “22 aprile Giornata della Terra”. Appena più in alto un grande mappamondo, che rappresenta il nostro Pianeta. I bimbi della scuola hanno realizzato anche altri lavoretti per la Giornata. “Abbiamo realizzato il graffito in pochi giorni, grazie anche alla collaborazione dei più piccoli, che hanno aiutato i più grandicelli”, aggiunge la maestra. “Poi tutti i bimbi, a lavoro concluso, hanno fatto un grande girotondo attorno all’opera”, conclude.

