Quando aprono le giostre del parco Wonderland.

Dopo l’annuncio dell’apertura del parco dei divertimenti Matherland, aperto recentemente, anche il lunapark Wonderland svela la sua apertura. La data è vicinissima, poiché le giostre della famiglia Duville apriranno domani 22 aprile.

A dare l’annuncio è lo stesso parco dei divertimenti, che ha svelato sulle pagine ufficiali anche l’orario di apertura. I cancelli si spalancheranno alle 17 ed è grande l’attesa in città. Quest’anno entrambi i parchi giochi hanno deciso di prolungare la loro sosta a Olbia, che negli anni scorsi avveniva ai primi di maggio. Il Wonderland aprirà come lo scorso anno al Campo Meloni, con una novità. Ci sarà la Sky Tower 40, la giostra più alta in Italia. Le giostre resteranno aperte fino alla festa di San Simplicio.

