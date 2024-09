I bambini di Olbia protagonisti della vendemmia.

Nuova avventura per 25 bambini di Olbia che nella prima settimana di settembre hanno trascorso una giornata nella Cantina Murales di Olbia, organizzata dall’associazione Sas Janas, alla scoperta dei segreti dell’enologia. Sotto i preziosi consigli dei proprietari dell’azienda Piero Canopoli e Giuliana Dalla Longa, insieme alle figlie Martina e Arianna, i piccoli alunni, tutti vestiti con divise rosse, hanno raccolto l’uva dai filari per poi sistemarla nelle cassette.

Dopo la vendemmia si sono dedicati alla fase della pigiatura divertendosi a schiacciare gli acini con i piedi. “Un’esperienza bellissima che organizziamo tutti gli anni – dichiara Claudia Pirina, presidente di Sas Janas e ideatrice del progetto ‘La vendemmia dei bambini’ – dove conoscenza, socializzazione e gioco vanno di pari passo“.

L’iniziativa è stata cofinanziata dall’assessorato alla Cultura del comune di Olbia, guidato da Sabrina Serra: “Questa giornata – afferma l’assessore – ha permesso ai più piccoli di vivere un’esperienza unica e immersiva nel territorio e nelle nostre tradizioni. Vedere i bambini impegnarsi nella raccolta dell’uva, scoprire i processi che portano alla produzione del vino e condividere momenti di apprendimento all’aria aperta è stato non solo educativo ma anche profondamente arricchente. Questi progetti – prosegue Serra – non solo avvicinano i giovani alle radici della nostra cultura ma contribuiscono anche a far crescere in loro un senso di appartenenza e rispetto per l’ambiente e per il lavoro manuale. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida iniziativa. Continueremo a promuovere esperienze formative e di crescita, che sono patrimonio prezioso da custodire e tramandare”.

Oltre a Claudia Pirina, erano presenti gli instancabili soci di Sas Janas Roberta Manca, Gabriele Sechi e Fabio Russu, insieme al presidente della Guardie Ambientali Gianfranco Vacca che ha spiegato ai bambini in cosa consiste il lavoro delle guardie ecozoofile, in particolare in tema di salvaguardia degli animali.

