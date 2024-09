Con l’auto dentro il fiume, ecco cosa è successo ad Arzachena

Con l’auto dentro il fiume ad Arzachena.

Un’auto è precipitata nel Rio San Giovanni, dopo un volo di circa 10 metri, in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 125, vicino al ponte del vecchio mulino ad Arzachena. L’auto ha sfondato il guardrail per ragioni ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Sassari, elitrasportati con l’elicottero del Nucleo di Alghero Fertilia, che hanno confermato che nell’abitacolo non erano presenti altre persone. L’area è stata rapidamente messa in sicurezza dai soccorritori, mentre le indagini per determinare le cause dell’incidente sono ancora in corso.

