Rifiuti abbandonati nei pressi della stazione ferroviaria Olbia-Terranova

I rifiuti abbandonati vicino la stazione ferroviaria di Olbia-Terranova.

La situazione di inciviltà nella zona di Corso Vittorio Veneto a Olbia sembra essere sempre più preoccupante. Le bottiglie di vetro di birra abbandonate dietro i cancelli nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Olbia-Terranova rappresentano solo una piccola parte dei problemi che si riscontrano in questa zona.

La via sembra essere diventata un luogo di ritrovo per balordi e individui poco rispettosi delle regole e la presenza di tali incivili non solo crea un ambiente poco piacevole per i residenti, ma rappresenta anche un pericolo per la sicurezza pubblica.

