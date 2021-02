La storia di due giovani di Olbia.

Il motore che li spinge è la costante voglia di fare e di mettersi in gioco. Due giovani di Olbia Gabriele Careddu, 29 anni, e Livio Mudulu, 35, hanno trasformato la grande passione per la fotografia e i video nella loro professione. Con un lavoro a tempo indeterminato in un autonoleggio a Olbia, i due hanno messo i soldi da parte per intraprendere questa avventura che oggi occupa a pieno le loro giornate.

”Alla fine del 2015 abbiamo fatto un viaggio in Islanda ed è stato proprio con quel viaggio che abbiamo consacrato questa idea e voglia di mettere su un progetto legato alla fotografia e video paesaggistici in giro per il mondo – ci spiega Livio -. Nel 2016 abbiamo deciso di aprire una pagina facebook ”Around Earth” per mostrare ciò che facevamo e da li c’è stata una crescita. Conoscenti nel mondo delle produzioni hanno iniziato a cercarci per delle collaborazioni, come ad esempio i ragazzi della Machete e altri artisti come Izi, Salmo, Wrongonyou, Rose Villain ed Enigma”.

Nel 2018 Livio e Gabriele hanno lasciato il posto fisso per dedicarsi al cento per cento a questo nuovo lavoro aprendo nel 2019 il loro studio NB2Studios ad Olbia e collaborando nella creazione di video per aziende, privati e produzioni di video musicali e documentari. Un tassello molto importante del loro lavoro è la sezione viaggi, idea cardine di tutto il progetto, con la quale i due giovani, appoggiati da un tour operator portano gruppi di appassionati alla scoperta delle bellezze in giro per il mondo. ”I nostri followers hanno iniziato ad appassionarsi ai nostri viaggi e volevano parteciparvi, così è nata l’idea di creare itinerari e portare in viaggio gruppi di persone e fargli vivere con noi le bellezze dell’Islanda dal punto di vista fotografico e video nella quale li assistiamo”, dicono.

I tanti sacrifici e la perseveranza paga. Durante il loro percorso professionale i due hanno avuto modo di conoscere Andrea Palumbo, accompagnarlo a Sanremo e curare il suo docufilm. Sono stati ospiti in diversi programmi televisivi tra cui ”Il mondo insieme” ospiti di Licia Colò, dove hanno parlato del loro viaggio in America. Il loro ultimo progetto li ha visti al fianco del regista e videomaker Lorenzo Mazzoni, nella creazione del nuovo video musicale del cantante famosissimo nel panorama nazionale Benjamin Mascolo conosciuto per il famoso duo ”Benji e Fede”, che ha lanciato il suo primo album da solista.

”Abbiamo collaborato con Mazzoni alla realizzazione del video per Ben. Si è affidato a noi per quanto riguarda location e produzione dopo aver collaborato con lui alla produzione di un documentario in giro per la Sardegna l’estate scorsa – continua Livio -. Ben è rimasto molto soddisfatto e colpito dalle location e molto contento del risultato”.

Nonostante il lockdown, che ha causato grosse perdite di lavoro, Livio e Gabriele non si sono persi d’animo e hanno continuato a studiare e arricchire la loro preparazione per rimanere sempre al passo con i tempi. ”Trasformare la propria passione in un lavoro è possibile. Ci vuole tanta buona volontà, perseveranza e anche tanti sacrifici e azzardi. Abbiamo in mente tanti progetti per il futuro e tra questi sicuramente, quando sarà possibile, programmare nuovi viaggi e scouting per portare con noi altri viaggiatori”, conclude Livio.

