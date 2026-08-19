Muore nel giorno del suo compleanno, Olbia dice addio al giornalista Giovanni Canu

Addio a Giovanni Canu.

Oggi, 19 agosto, avrebbe compiuto 90 anni, ma Giovanni Canu, storico giornalista se ne è andato. Un lutto che ha colpito la città dove lo storico cronista della Nuova Sardegna era molto conosciuto. Nato nel 1936, dagli anni ’50 si occupava dello sport locale, raccontando le vicende sportive dell’Olbia Calcio e del Tavolara. In gioventù ha anche vestito direttamente sul campo la maglia bianca della squadra calcistica cittadina, portando sempre nel cuore la passione per lo sport locale. Canu era anche appassionato di feste locali, poiché amava tantissimo le tradizioni locali.

Come primo lavoro ha insegnato lettere alla scuola media Ettore Pais. Lascia la moglie Marisa e i tre figli. Il suo funerale sarà celebrato domani, giovedì 20 agosto, alle ore 10 nella chiesa di San Paolo, dove i tanti conoscenti del centro storico daranno l’ultimo saluto allo storico giornalista Giovanni Canu.







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