Le previsioni del meteo del 20 agosto a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Cosa dice il meteo della giornata del 20 agosto a Olbia e in Gallura? L’intero territorio si appresta a vivere una giornata meteorologicamente complessa, segnata da un caldo intenso, forte umidità e un’instabilità latente destinata a esplodere nelle ore notturne. Fin dalle prime luci dell’alba, il cielo su tutto il quadrante nord-orientale dell’isola si presenterà parzialmente coperto da una coltre di nubi, che impedirà al sole di brillare con continuità e contribuirà a creare un clima particolarmente afoso e opprimente lungo la costa e nei centri dell’interno.

Le temperature.

Le temperature massime diurne raggiungeranno picchi elevati, spingendosi fino a circa 34 gradi nelle ore più calde. Ad accentuare la percezione del calore sarà il vento caldo proveniente dai quadranti meridionali, con raffiche intorno ai ventidue chilometri orari che soffieranno costantemente sul Golfo di Olbia e sulle zone costiere. La massa d’aria umida accumulata durante la giornata farà salire gli indici di disagio fisico in gran parte dei comuni galluresi.

Notte tropicale.

La svolta nel quadro atmosferico si verificherà con il calare del sole e nel corso della notte. Anche le ore notturne concederanno ben poco refrigerio: le minime non scenderanno al di sotto dei 24 gradi, configurando un’altra tipica notte tropicale caratterizzata da aria pesante e alti valori di umidità.







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