I risultati del questionario sul Giudice di pace di Olbia.

Quanto è efficiente il servizio reso dell’ufficio del Giudice di Pace di Olbia? Quale è il gradimento degli utenti che vi si sono rivolti? A rispondere a queste domande pensa il questionario di customer satisfaction somministrato agli utenti della cancelleria tra il 1 settembre e il 30 novembre 2018.

Nel periodo considerato si sono rivolti all’ufficio del Giudice di Pace 122 cittadini. Netta è la prevalenza della cancelleria civile, con 61 cause portate avanti, rispetto a quello di cancelleria penale che ne vanta solo 37.

L’utenza che ha risposto alla rilevazione ha un titolo di studio medio alto, laurea o diploma, nel 78% e 19% dei casi. L’utenza della Cancelleria, infatti, è costituita prevalentemente da avvocati e professionisti. La distribuzione dell’utenza in base alla professione è nel 68% dei casi costituita da avvocati, da professionisti nel 29% dei casi e solo per il 4% da privati cittadini.

Con quali metodi ci si rivolge alla Cancelleria? La maggior parte dell’utenza continua ad ignorare le pagine web dedicate al servizio e preferisce il contatto telefonico, il 48 % dell’utenza, o tramite mail e PEC, il 18 e il 14 % degli utenti, impegnando così il personale in attività che bene potrebbero essere compiute dall’utenza in totale autonomia.

Il limitato utilizzo delle pagine web dedicate all’Ufficio del Giudice di Pace è in parte dovuto alla collocazione delle stesse all’interno del sito ufficiale del Comune di Olbia. Il cittadino che cerca informazioni sul servizio del Giudice di Pace, infatti, cerca queste notizie, spesso e volentieri sul sito del Tribunale di Tempio da cui l’ufficio dipende.

Per quanto riguarda il livello di soddisfazione si evidenzia che l’utenza si ritiene molto o abbastanza soddisfatta con percentuali che vanno dal 88 al 93% per il livello delle informazioni ricevute, i tempi di attesa, la competenza e la cortesia del personale e la capacità di risoluzione dei problemi posti. L’unico caso in cui non viene superato il 90% è quello relativo alla logistica degli uffici, che comunque raggiunge l’87%.

Le percentuali relative all’utenza poco o niente soddisfatta, infine, sono veramente esigue. Oscillano, infatti, da un massimo del 9%, rilevato per l’aspetto logistica, ad un minimo del 5%, per la qualità delle informazioni fornite.

(Visited 79 times, 79 visits today)