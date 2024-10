La prima edizione della Sardinia Innovative Boat Week

Si è conclusa a Olbia la prima edizione della Sardinia Innovative Boat Week, evento che ha visto sfidarsi le tecnologie più avanzate nel settore della nautica e dell’ICT applicato ai sistemi di controllo. La manifestazione, che si è svolta dal 16 al 19 ottobre, ha rappresentato un’importante occasione di confronto per ricercatori e studenti provenienti da 10 Università, tra cui 4 italiane, tutte impegnate nella ricerca e sviluppo di soluzioni per la propulsione sostenibile e la costruzione di imbarcazioni innovative. Durante le quattro giornate, caratterizzate da competizioni serrate e uno spirito di collaborazione tra i partecipanti, sono stati assegnati premi per le migliori prestazioni di gara e per l’innovazione dei progetti presentati.

I vincitori delle competizioni

Nella categoria Uniclass, il primo premio è andato al Unige Elettra Team, rappresentante dell’Università di Genova. Il secondo posto è stato conquistato dall’AHSB Adria Hydrofoil Team dell’Università di Rijeka (Fiume, Croazia), mentre al terzo posto si è classificato il Uniboat Team dell’Università di Bologna.

Per la categoria Solar, il primo posto è stato assegnato all’AGH Solar Boat Team dell’Università di Scienza e Tecnologia di Cracovia (Polonia). Il secondo posto è andato al GUT Solar Boat Team dell’Università di Tecnologia di Danzica (Polonia), mentre il terzo è stato conquistato dal team dell’Istituto di Istruzione Superiore di Olbia, Amsicora. Da sottolineare anche la buona performance delle due imbarcazioni Solar (V10) preparate dagli istituti sardi Amsicora e Deffenu, che si sono distinte per l’ottima resa in gara.

Premio per l’innovazione tecnologica

Oltre alle gare, l’evento ha messo in evidenza i progetti più innovativi, istituendo un premio speciale per il team che ha proposto le tecnologie più avanzate. Questo riconoscimento è stato assegnato all’AGH Solar Boat Team dell’Università di Cracovia, premiato per la migliore comunicazione e per la capacità di realizzare componenti solari autocostruiti. Un’ulteriore menzione speciale è andata al team spagnolo Green Foiling Spain dell’Università Politecnica di Madrid, che si è distinto per il progetto più avanzato in termini applicativi. Il team spagnolo è stato riconosciuto per il potenziale impatto commerciale del suo progetto e per l’uso innovativo di sensori strutturali in fibra ottica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui