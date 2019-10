Il programma Memorie della musica.

Sarà Luigino Cossu il primo ospite degli speciali che si realizzeranno al Demos Café per le Memorie della musica, il fortunato programma condotto da Roberto Becca su Radio Olbia Web, che festeggia la sua quarta edizione con i grandi della musica sarda.

Ta gli ospiti ci saranno Maria Luisa Congiu, Beppe Dettori, Duo Puggioni, Istentales e altri in via di conferma. Il programma nasce dalla grande passione che Roberto ha per le tradizioni e i cantori sardi, che vedeva e ascoltava nel suo paese natio, Muros, insieme a suo padre.

Quello di Memorie della musica sarà un viaggio nella Sardegna più bella e piu vera e sarà un modo per far capire a tutti i ragazzi che l’etnico non solo ė morto, ma anzi ė pieno di vitalità e di nuove contaminazioni.

