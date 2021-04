Abbanoa al lavoro a Olbia.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro a Olbia per riparare urgentemente un improvviso guasto che si è verificato nella condotta in via Nazionale. La rottura ha comportato l’interruzione dell’erogazione nella zona nord di Murta Maria. Il servizio sarà ripristinato a conclusione dell’intervento in giornata.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

