La situazione coronavirus a La Maddalena.

Buone notizie a La Maddalena dove, dopo la zona rossa delle scorse settimane la situazione coronavirus è in netto miglioramento.

La curva contagi sta diminuendo, con un solo nuovo caso positivo in questa settimana, mentre i guariti sono ben 37. Al momento sono restano quindi 21 i cittadini positivi a La Maddalena, con 2 persone ricoverate. Continua ancora la campagna di vaccinazione che attualmente registra 1.600 over 80 vaccinati.

Dopo la comunicazione dei dati epidemiologici il sindaco Fabio Lai infine ha voluto rivolgere un pensiero ai tutti quei comuni sardi che si trovano in zona rossa, un’esperienza passata per La Maddalena, con l’augurio che anche in quelle zone si possa tornare al più presto alla normalità.

(Visited 34 times, 39 visits today)