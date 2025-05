L’Hotel Abi D’Oru di Porto Rotondo celebra la Sardegna a tavola

Per l’estate 2025 il pluripremiato pasticcere e maestro della lievitazione Andrea Tortora firma ancora l’offerta delle dolci creazioni, fragranti lievitati e gelati artigianali dell’Hotel Abi d’Oru e per gli ospiti sforna un pane al cioccolato studiato apposta per l’abbinamento alla nuova degustazione dei mieli e dei formaggi locali.

Quest’anno gli ospiti possono scoprire e scegliere il miele preferito, grazie alla nuova “Carta dei Mieli”: 5 tipi differenti di miele biologico, prodotto in aziende che partecipano al progetto GICOIAS, che vengono selezionati e abbinati alla degustazione di formaggi locali di nicchia. Il progetto sociale GICOIAS coinvolge aziende che impiegano persone con disabilità mentale proprio nella produzione di miele biologico.



La degustazione è proposta dopo cena come da tradizione sarda; l’ospite può scegliere anche di provare questo tasting a merenda, all’ora dell’aperitivo o a colazione, abbinando una vernaccia locale o un calice di vino rosso.



Per questa nuova esperienza il Pastry Chef Andrea Tortora ha scelto di abbinare un pane a lievitazione naturale con cacao, cioccolato, miele sardo millefiori e fave di cacao.



È continua la ricerca di prodotti autoctoni, in particolare delle farine di grani antichi sardi, usati in panificati, dove guida l’offerta la stagionalità e disponibilità del prodotto, senza intensificare e stressare la filiera.

La sua filosofia, basata sull’utilizzo di materie prime di qualità e sulla ricerca di accostamenti innovativi, dà vita all’Hotel Abi d’Oru di Porto Rotondo a un progetto curato con dedizione e che abbraccia pasticceria, panetteria e gelateria.



Immancabile e fortemente voluto dalla proprietà, il legame con il territorio, che porta Tortora a creare dolci e panificati tradizionali, che partendo dalla altissima pasticceria o arte bianca sapranno anche accogliere la sardità e l’attenzione alle ricette antiche che la famiglia stessa ha ereditato dalla nonna Maggiorina.



Con la stagione 2025 è partita anche la carta delle coppe gelato, dove non poteva mancare la coppa Abi d’Oru – in sardo Ape d’Oro – gelato alla ricotta sarda e miele, con topping di miele di acacia di produzione dell’hotel.



Per avvicinare gli ospiti dell’hotel e anche esterni alle tradizioni, quest’anno il gelato e le torte sfornate sono anche Take-Away!



I bambini ospiti dell’hotel possono gustare il gelato appena arrivati: accanto al peluche a forma di ape che trovano sul lettino, quest’anno potranno aprire una busta dove è contenuta la “Moneta d’oro del gelato”, che i piccoli possono subito andare a scambiare con il primo gelato omaggio della loro vacanza.



Il Pastry Chef Andrea Tortora, con la brigata dell’hotel, per tutta la stagione sforna nuovi dolci e lievitati – da provare ogni mattina, durante la prima colazione al Ristorante Mediterraneo e durante la giornata al mare. Tra le sue creazioni: “Praline al cioccolato fondente con inserto di toffe al caramello”; “Tarte al cacao con biquit e croccantino nocciola alla base, ganache fondente e fava tonka, inserto di gelè al lampone e chantilly al cioccolato jivara” e non mancano le monoporzioni, dalla “Cheesecake mono con base crumble al digestive integrale, mousse creme fraichê, creme cheese, lime, vaniglia, inserto di gelè all’albicocca e gel all’albicocca come topping” fino alla “Lemon tarte moderna”. Anche il classico, immancabile Tiramisù trova il suo spazio nell’offerta, servito in coppette in metallo dal gusto retrò.



Inizia così l’estate all’insegna di un’isola dove le tradizioni sono volutamente racchiuse in uno degli hotel che ancora ne rappresenta l’anima, con proprietà e gestione sarda: l’Hotel Abi d’Oru.



