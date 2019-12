Si è parlato anche delle alternative possibili.

Il 16 Dicembre alle ore 16, alla Biblioteca Comunale di Olbia il movimento “Fridays For Future Olbia” ha organizzato un incontro dal titolo “Il futuro energetico della Sardegna. Cambiamenti climatici e Metano”. I cittadini olbiesi sono stati invitati a ragionare sulle conseguenze, per il territorio e i sardi, della realizzazione del progetto di un metanodotto che attraverserebbe tutta la Sardegna.

Antonio Muscas (Coordinamento comitati sardi), Rosalba Meloni e Giorgio Canetto (Cagliari Social Forum), Anna Bruno e Riccardo Bianchi (Fridays For Future Olbia) sono stati coordinati da Umberto Ruggiu.

Sono state molte le realtà sarde che hanno sostenuto l’iniziativa: Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, Caminera Noa, A.S.C.E. Sardegna, Zero Waste Sardegna, Laboratorio politico Sa Domu Cagliari, Amisdade.

Con il suo comunicato Domenico Scanu (Presidente ISDE) ha sottolineato che, sviluppi imprenditoriali e scelte politiche, dovrebbero essere pienamente sostenibili per la salute e il benessere dell’uomo e l’ambiente che lo ospita.

Antonio Muscas ha spiegato che, per l’entità del progetto di metanizzazione della Sardegna, deve esser avviato per legge un dibattito pubblico. Ha ricordato, dati alla mano, l’impatto delle perdite negli impianti a gas sulla salute della popolazione. Anna Bruno, di Fridays For Future Olbia, ha esortato i presenti a prendere consapevolezza che siamo di fronte un una grave emergenza climatica e che quello che viene chiamato “periodo transizione” (prima di passare completamente alle energie rinnovabili) comporterà una spesa di tantissimi capitali, che si potrebbero invece da subito investire in energie alternative.

Rosalba Meloni ha parlato dell’impatto che avrà sul territorio della Sardegna la costruzione della dorsale del metano e ha sottolineato alcuni potenziali rischi legati alla sua costruzione e derivanti dal suo utilizzo.

Giorgio Canetto ha ricordato che moltissimi paesi non saranno raggiunti dal metanodotto e si è soffermato sulle alternative che potrebbero esser attuate da subito, tagliando drasticamente i tempi per la transizione alle energie rinnovabili. Fridays For Future Olbia invita ad entrare in contatto con loro per incontrarsi e lavorare insieme, giovani e meno giovani, alla costruzione di “un domani possibile e migliore per tutti”.

