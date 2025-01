Aiuti per sostenere le imprese in Gallura: l’incontro a Olbia

A Olbia l’evento e.INS Spoke 2 sul progetto per sostenere le piccole e medie imprese.

Oggi, 16 gennaio, presso l’Aula Magna di Uni Olbia, si è tenuto il secondo incontro dedicato alle imprese e agli operatori del settore Turismo e Beni Culturali. L’evento, iniziato alle ore 11, ha visto la partecipazione del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi e del Rettore di Sassari, Gavino Mariotti. Durante l’incontro sono stati illustrati i bandi e le opportunità offerte dal progetto e.INS Spoke 2. L’iniziativa mira a favorire la crescita economica della Sardegna attraverso il turismo e i beni culturali.

L’incontro a Olbia si è rivolto a un’ampia platea di attori locali: piccole, medie imprese, start-up, incubatori d’impresa, associazioni di categoria, enti locali, GAL, FLAG, parchi nazionali e regionali, scuole e comunità locali. L’obiettivo è sostenere progetti innovativi e partecipativi nel settore turistico e culturale, puntando su innovazione, trasferimento tecnologico e sostenibilità per valorizzare il patrimonio culturale e naturale della Sardegna.

Durante l’incontro sono state presentate opportunità come i bandi a cascata a sostegno di PMI e start-up (scadenza: 28 febbraio 2025).

Mariotti ha evidenziato che il progetto, con un budget complessivo di 127 milioni di euro suddivisi tra gli “spoke”, dedica particolare attenzione alla Gallura grazie al dinamismo e all’interesse del territorio per i temi trattati. Nel territorio, l’attenzione è rivolta ai settori della nautica e del turismo. I bandi a cascata, destinati alle PMI, prevedono un cofinanziamento del 50% e includono spese per personale, materiali, attrezzature, consulenze e altri costi correlati. La prima tornata di bandi, conclusasi a settembre, ha finanziato 14 progetti con un totale di 850.000 euro. La nuova tranche, in scadenza il 28 febbraio, dispone di un budget di 1,7 milioni di euro per iniziative innovative nei processi o prodotti aziendali.

I prossimi appuntamenti sono previsti a Nuoro, il 23 gennaio presso UniNuoro, e a Oristano, il 30 gennaio. Il ciclo di incontri, che coinvolge imprese, enti locali, università e cittadinanza, punta a favorire l’innovazione di processo e prodotto nel settore turistico, con un approccio partecipativo.

Parte dell’ecosistema e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, il progetto è finanziato dal PNRR e coordinato dall’Università di Sassari. La sua missione è stimolare la crescita economica della Sardegna puntando su innovazione, turismo e beni culturali.

